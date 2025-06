Juventude x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Duelo gaúcho agita a rodada deste domingo do Brasileirão. Grêmio tenta engrenar de vez . Juventude tenta sair do Z4

Neste domingo, 1/6, o Grêmio vai até Caxias do Sul para o clássico gaúcho contra o Juventude. O jogo será às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O Imortal encara o duelo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro como a chance ideal para consolidar sua recuperação no torneio. Até mesmo porque o Jaconero está desesperado na competição. Afinal, é o 19º colocado, com oito pontos, na zona de rebaixamento. Já o Tricolor gaúcho conseguiu um princípio de reação e desgarrou do Z4: tem 12 pontos.

A Voz do Esporte estará cobrindo este duelo gaúcho. A cobertura começa a partir das 14h30 (de Brasília) e terá o comando e a narração de Eduardo Rizzati.