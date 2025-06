Internacional x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Clássico deste domingo (1/6) encerra a 11ª rodada do Brasileirão. Internacional está irregular e Fluminense mira se aproximar dos líderes

O Internacional recebe no Beira-Rio, o Fluminense neste domingo, 1/6, às 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão 2025. Os Colorados somam 11 pontos e precisam mostrar serviço ou perigam se aproximar ainda mais do Z4,o que é frustante para um dos favoritos ao título. Por outro lado, o Tricolor tem 17 pontos e mira se aproximar ainda mais dos ponteiros.

A Voz do Esporte fará esta cobertura a partir das 19h, com um pré-jogo sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.