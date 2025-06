Inter confirma lesão de Bernabei, que deve ser baixa por pelo menos um mês

O temor do Inter com uma possível ausência do lateral-esquerdo Bernabei por uma sequência de partidas se concretizou. Afinal, o clube anunciou que exames de imagem constataram que o argentino sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, de terceiro grau. Com isso, o prazo de recuperação é de pelo menos um mês.

Ou seja, ele seguirá como desfalque nos dois compromissos restantes antes da paralisação na temporada. No caso, o embate com o Fluminense, neste domingo (01/06), no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Além do duelo com o Atlético, na Arena MRV, no dia 12 de junho, depois da próxima data Fifa, também pela mesma competição. Bernabei se tornou desfalque do Colorado durante o segundo tempo da vitória, de virada, sobre o Bahia, no último jogo pela fase de grupos da Libertadores. Isso porque, o camisa 26 sentiu dores na parte de trás da coxa esquerda e pediu substituição.