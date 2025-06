Flamengo x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Flamengo e Fortaleza jogam, neste domingo (1/6), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem 21 pontos e mira a liderança. O Leão, por outro lado, está em 16º lugar, com um ponto acima da zona de rebaixamento. As equipes já se enfrentaram 24 vezes na história do confronto. No retrospecto geral, são 12 vitórias do Flamengo contra oito do Fortaleza e quatro empates. Na última partida, os times ficaram em um empate sem gols.

A Voz do Esporte cobre este jogo a partir das 17h, sob o comando de Junior Lampard, que também estará na narração.