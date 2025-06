Flamengo enfrentará Los Angeles de Bouanga no Mundial

O Los Angeles Football Club, dos Estados Unidos, venceu o América, do México, de virada, por 2 a 1 na madrugada deste domingo, 1/6. Venceu ao marcaro o segundo gol na prorrogação. Assim, será o terceiro adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Jogo no próximo dia 24, em Orlando.

O Flamengo nunca enfrentou o Los Angeles, que tem apenas dez anos de idade. Sua fundação ocorreu em 30 de outubro de 2014. O nome do jogo foi Denis Bouanga, craque do Gabão, que teria feito uma festa em cima do Rubro-Negro, quarta-feira passada, se atuasse no Deportivo Tachira.