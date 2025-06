Filipe Luís se manifesta sobre caso de Gonzalo Plata: ‘Nenhuma condição’

Técnico respondeu sobre o tema durante coletiva após a goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza, no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

As divergências entre Flamengo e Federação Equatoriana no caso de Gonzalo Plata se tornaram centro de polêmicas nos últimos dias. Convocado sem condições físicas de atuar, o atacante se tornou pauta na coletiva de imprensa do técnico Filipe Luís após a goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza, neste domingo (01), no Maracanã. Como dito, o nome do atacante figura na lista de convocados do Equador — ainda que não apresente condições. Acontece que a Federação enviou um médico para analisá-lo, e o mesmo realizou um procedimento sem autorização do clube. Resultando, inclusive, em um comunicado oficial no site.

Esse assunto que médico poderá explicar melhor do que eu. Plata tem lesão no joelho, até hoje estava na maca. Jogo daqui a 5 dias, não existe nenhuma condição dele entrar no campo. Seleção está no direito de convocar, levar ele pra lá, mas aconteceu uma situação que o médico tem que explicar", afirmou Filipe. Balanço do semestre O técnico também aproveitou a coletiva para destacar a trajetória do Flamengo na primeira metade da temporada. Ele exaltou a campanha do time, que além de conquistar títulos, terminou o primeiro semestre na liderança do Brasileirão. "Conquistamos os títulos que estavam em jogo até o momento, estamos vivos em todas as competições. Até o momento, lideramos o Brasileiro com melhor saldo, não sei se a melhor defesa… Isso reforça ainda mais a convicção sobre a minha ideia do que a equipe precisa para conquistar os resultados para ser campeão", e completou: "Indica que estamos no caminho certo. Superamos barreiras e adversidades. Fizemos um primeiro semestre excelente. Depois de dois meses e meio, vou ter um dia livre (risos), tem que valorizar", declarou.

Goleada embala antes da viagem O Rubro-Negro não deu chances ao Fortaleza no último compromisso no Maracanã antes do Mundial de Clubes. Com gols de Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael, o Mais Querido garantiu os três pontos e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A exibição convincente no Maracanã fortaleceu ainda mais a confiança do elenco, que agora muda o foco para o torneio da FIFA em solo norte-americano. A estreia do Rubro-Negro acontecerá na segunda-feira (16), diante do Espérance, às 22h (de Brasília).