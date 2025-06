Em reta final de empréstimo, Philippe Coutinho negocia futuro com o Vasco

Diretoria busca permanência do meia, cujo vínculo com o clube termina em 30 de junho; camisa 10 atua por empréstimo junto ao Aston Villa (ING)

Os problemas do Vasco não se restringem ao campo, onde o time perdeu por 2 a 0 para o Bragantino na noite do último sábado (31/5). Fora dos gramados, a diretoria se articula para manter Philippe Coutinho. Seu contrato com o Cruz-Maltino termina em 30 de junho.

O meio-campista tem o Aston Villa da Inglaterra, como dono de seus direitos federativos, e pode retornar ao futebol inglês caso a negociação com o Vasco não tenha um final feliz. Pedrinho, presidente do clube carioca, tem interesse na continuidade do jogador, mas já declarou que não pode fazer promessas.