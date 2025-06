Dembélé é eleito o melhor jogador da Champions League 2024/25

O atacante francês Ousmane Dembélé, de 28 anos, foi eleito o melhor jogador da temporada 2024/25 da Champions League. Com oito gols e seis assistências em 15 jogos, ele foi uma das principais figuras da conquista do Paris Saint-Germain. Inclusive, Dembélé foi o segundo melhor em assistências, ficando apenas atrás de Raphinha, do Barcelona, com oito.

