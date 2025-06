Cuca explica Hulk no banco e elogia estratégia na vitória do Atlético-MG

Técnico justifica escolha tática contra o Ceará e destaca gestão física do elenco

Após a vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca explicou a decisão de deixar Hulk no banco de reservas. Segundo o treinador, a escolha foi estratégica e fundamental para o triunfo fora de casa.

Em suma, ele revelou que a decisão foi previamente conversada com o atacante para equilibrar as condições físicas da equipe, desgastada após uma maratona de jogos.