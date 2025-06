Corinthians pressiona, mas fica no empate com o Vitória sob protestos da torcida

O Corinthians pressionou o Vitória em boa parte do confronto, na Neo Química Arena, mas não conseguiu tirar o zero do placar (0 a 0) pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista segue no meio da classificação, em 11º, com 15 pontos, enquanto o Rubro-Negro deixou a zona de rebaixamento ao ultrapassar o Fortaleza no saldo de gols, e agora está na 16ª colocação, com 10.

Na próxima rodada, os comandados do técnico Dorival Júnior medem forças com o Grêmio, dia 12, às 20h (de Brasília), enquanto o Leão da Barra recebe o Cruzeiro no mesmo dia, às 19h (de Brasília), no Barradão. Essas serão as últimas partidas antes da pausa na competição para a disputa do Mundial de Clubes.