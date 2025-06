Com frango no Beira-Rio, Fluminense bate o Inter e se aproxima do G4 do Brasileirão

Com gols de Kevin Serna e Paulo Baya, o Fluminense foi superior ao Internacional e venceu por 2 a 0, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, com o resultado, os comandados do técnico Renato Gaúcho voltaram para quinta colocação, com 20 pontos, a quatro do líder Flamengo, enquanto os donos da casa estacionaram na 14ª posição, com 11, apenas um a mais do que o Fortaleza, que está no Z4

O próximo compromisso do Colorado será no dia 12, às 21h30 (de Brasília), na Arena MV, contra o Atlético-MG. O Tricolor, por sua vez, só volta a atuar pela competição nacional em julho, visto que se prepara para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia neste novo torneio acontece dia 17, às 13h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund, em Nova Jersey.