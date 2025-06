Brasil x Japão (amistoso feminino): onde assistir e escalações

Este será o segundo encontro entre as equipes nesta Data-Fifa e o último teste antes da convocação para a Copa América 2025 / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira feminina recebe o Japão nesta segunda-feira (2), às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo terá transmissão exclusiva do SporTV e marcará o segundo encontro entre as equipes nesta Data-Fifa — é o último teste antes da convocação para a Copa América 2025. Vitória impulsiona Seleção Brasileira O time comandado por Arthur Elias venceu as japonesas por 3 a 1 na última sexta-feira (30), na Neo Química Arena. Diante de 33 mil torcedores, as brasileiras contaram com dois gols de Dudinha e um de Kerolin para dar fim à invencibilidade da seleção do Japão na temporada. As adversárias somavam quatro vitórias e um empate até o confronto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O técnico dinamarquês Nils Nielsen assumiu o comando do Japão após a conquista da She Believes Cup em fevereiro e, agora, busca retomar a consistência para o início da Copa do Leste Asiático. O torneio está marcado para julho. Brasil aposta em jovens e na intensidade Visando a preparação para a Copa do Mundo, Arthur Elias segue promovendo uma ampla reformulação no elenco brasileiro. Entre as apostas mais promissoras está a atacante Dudinha, de apenas 19 anos, que já acumula seis gols e três assistências em 17 partidas na temporada. Além disso, o amistoso pode marcar o retorno de Marta ao time titular — após o longo período de ausência desde os Jogos de Paris. A presença de Jhonson, atacante do Corinthians, também surgiu como novidade na convocação. A jovem deve se aproveitar dos testes de Arthur Elias para ganhar minutagem. Isso porque o técnico pretende se utilizar deste amistoso para promover testes táticos e novas formações ofensivas. Espera-se outro confronto movimentado entre as equipes. Afinal, os dois últimos compromissos das seleções tiveram mais de 2,5 gols — evidenciando a vocação ofensiva de ambas. Ainda assim, o sistema defensivo brasileiro segue em aperfeiçoamento, já que a equipe sofreu gols em nove partidas consecutivas.

Prováveis escalações Para o duelo em Bragança Paulista, o Brasil deve iniciar com Lorena; Fê Palermo, Isa Haas, Mariza (ou Tarciane) e Yasmin (ou Fátima Dutra); Luany, Duda Sampaio, Angelina e Dudinha (ou Ludmila); Kerolin (ou Marta) e Giovana Garbelini. Já o Japão deve ir a campo com Ayaka Yamashita; Toko Koga, Saki Kumagai, Minami e Hikaru Kitagawa; Fuka Nagano e Miyazawa; Maika Hamano, Momoko Tanikawa e Aoba Fujino; Mina Tanaka.