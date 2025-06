Anotou a placa? Flamengo goleia o Fortaleza em dia de ‘bolo do Arrasca’ no Maracanã

Arrascaeta pediu a liderança de aniversário, e o Rubro-Negro atendeu com um baile sobre o Leão por 5 a 0 diante de mais de 64 mil torcedores / Crédito: Jogada 10

Na generosidade de um ídolo, Giorgian De Arrascaeta presenteou mais de 60 mil torcedores no dia de seu aniversário de 31 anos. O camisa 10 abriu os caminhos da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, pela 11ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Triunfo este responsável por recolocar o Rubro-Negro na liderança da competição. O Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 24 pontos, seguido por Cruzeiro e Bragantino, ambos com 23. O Fortaleza, por sua vez, figura na 16ª posição com apenas 10 pontos — empatado com o Vitória, primeiro colocado do Z4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar do aniversário do camisa 10, a noite teve outro nome: Luiz Araújo. Os dois gols da noite serviram para coroar uma das melhores atuações da goleada, que, não à toa, terminou ovacionada pelos torcedores nas arquibancadas. A data também foi simbólica para Matias Viña. O lateral retornou aos gramados após oito meses no departamento médico. Primeiro tempo O Flamengo escolheu a palavra da noite logo nos primeiros minutos: domínio. Apesar do tom tímido do jogo, o Rubro-Negro soube se impor diante das falhas de um Fortaleza confuso em campo. Iniciou administrando a posse de bola e apostou nas jogadas ensaiadas para se livrar da marcação. Já o Tricolor optou por esperar o contra-ataque, quis assumir o risco e pagou por isso aos 29 minutos. A lentidão ofensiva facilitou o trabalho defensivo rubro-negro, hoje modificado. Léo Ortiz em noite de gala carregou a bola pela intermediária e passou de Trivela para o aniversariante da noite. Arrascaeta dominou, bateu na saída de João Ricardo e inaugurou o marcador. As melhores chances rubro-negras foram criadas justamente desta forma. Fortaleza com forte marcação próximo à área, e Léo Ortiz com liberdade para ‘vestir a 10’ e criar chances.

O Rubro-Negro ainda teve chance com Luiz Araújo, que recebeu um passe de Gerson de frente para João Ricardo. O atacante, porém, chutou para fora. O Leão acordou nos minutos finais e tentou aplicar uma pressão, levando perigo com Pochettino. Segundo tempo O Flamengo voltou para o segundo tempo com o que faltava para transformar a noite em baile rubro-negro. Não à toa, precisou de apenas dois minutos para ampliar o placar com a joia Evertton Araújo. Cebolinha lançou a bola na área, e Varela ficou com a sobra da falha defensiva do Tricolor. O lateral recuou de cabeça para o volante, que dominou com o pé esquerdo e bateu com o direito no canto. Antes mesmo de se recuperar, o Leão tomou o terceiro. Luiz Araújo acionou Bruno Henrique na área. O atacante finalizou, mas parou nas mãos de João Ricardo, que deu rebote e Arrascaeta aproveitou. Sem ângulo, devolveu para Luiz Araújo bater colocado e garantir a vitória.