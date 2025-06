Ancelotti acompanha Corinthians x Vitória na véspera do primeiro treino pela Seleção

Italiano visita Neo Química Arena, palco do duelo entre Brasil e Paraguai no dia 10, ao lado do coordenador Rodrigo Caetano e de auxiliares

Assim, nesta segunda-feira (2), o italiano inicia a preparação para o duelo contra o Equador, que acontece na quinta-feira (5), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os treinos acontecem no CT Joaquim Grava, também da equipe paulista.

Na véspera do primeiro treino pela Seleção, o técnico Carlo Ancelotti acompanha o confronto entre Corinthians e Vitória, na Neo Química Arena , pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O novo comandante canarinho ficou em um camarote junto do coordenador do Brasil, Rodrigo Caetano, e de auxiliares.

Dessa forma, os convocados começam a chegar em São Paulo neste domingo (1) e participam da primeira atividade nesta segunda-feira (2). Muitos deles serão titulares nesta rodada do Brasileirão. Entre eles, estão Gerson, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro, todos do Flamengo, Hugo Souza, do Timão, e Estevão, do Palmeiras.

Calendário da Seleção e benção no Cristo

O Brasil enfrenta o Equador no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Cinco dias depois, a equipe nacional enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45 (de Brasília). No momento, a Seleção ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, após quatorze rodadas.

Nesse sentido, Ancelotti teve uma manhã de turista, no último sábado (31), no Rio de Janeiro. Afinal, com a presença de sua comitiva e de membros da CBF, o novo comandante canarinho conheceu o Cristo Redentor, no Corcovado. Além disso, reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar o abençoou e o presenteou com um terço.