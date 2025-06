Vegetti dá razão à torcida do Vasco após vaias

Vasco perde o sétimo jogo em 11 partidas no Brasileirão, se aproxima do Z4 e deixa torcida irada com revés / Crédito: Jogada 10

Principal jogador do Vasco no primeiro semestre de 2025, o atacante Vegetti chamou a responsabilidade após a derrota para o Bragantino por 2 a 0 em pleno São Januário e falou com a torcida. O argentino deu razão às críticas e as vaias após o apito final. “A torcida tem razão de cobrar, estão no direito, precisamos ganhar, principalmente em casa, e hoje (sábado) a gente não conseguiu o resultado que eles esperavam. Precisamos reagir”, comentou Vegetti em entrevista ao “Premiere”.