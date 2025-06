Vasco sofre gol mais rápido do Brasileirão e perde para Bragantino, que dorme na liderança

Pitta, com golaço, sela triunfo histórico (2 a 0) do Massa Bruta em São Januário; Cruz-Maltino pode entrar no Z4 no decorrer da décima rodada

E não parou por aí. O triunfo do Bragantino foi histórico. Afinal, nunca havia conquistado uma vitória sobre o Gigante da Colina no Rio de Janeiro.

Em jogo marcado pelo gol mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu mais uma. E dessa vez para o novo líder. Na noite deste sábado (31), em São Januário, o time de Fernando Diniz levou 2 a 0 do Red Bragantino, que dorme na ponta da tabela. Guilherme Lopes, com apenas 1 minuto e 32 segundos de bola rolando, abriu o placar, e Isidro Pitta, com uma pintura, marcou o segundo ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Cruz-Maltino conhece sua sétima derrota em 11 jogos na competição. Além disso, segue estacionado nos 10 pontos, em 15º lugar. Contudo, os cariocas ainda correm o risco de entrar na zona de rebaixamento no decorrer da rodada. Já o Massa Bruta vai a 23 pontos e ultrapassa o Palmeiras, que joga neste domingo.

Gol relâmpago + pintura = 2 a 0

Mal o jogo começou, e o Bragantino abriu o placar. Com menos de dois minutos, Jhon Jhon cobrou escanteio, Pitta desviou na primeira trave, e Guilherme Lopes, novidade na escalação, mandou para a rede. Os visitantes, bem organizados, atraíram o Vasco para o seu campo, a fim de jogarem em transição a pedido do seu treinador. Quando teve a bola, soube o que fazer. Aos 34′, Pitta matou a bola no peite e fuzilou Léo Jardim: 2 a 0. O Vasco fez uma péssima primeira etapa e, sem conseguir acertar passes, apelou para o abafa. Chegou a acertar a trave em finalização de Vegetti, mas não passou disso. As falhas coletivas na marcação e pouca participação do meio de campo foram gritantes. Durante o intervalo, as vaias foram predominantes em São Januário acompanhadas de “Obrigação é ganhar no Caldeirão”.

Vasco tenta, mas Bragantino administra vantagem

A etapa final foi mais picada, com o Bragantino administrando o placar. O Vasco tentou fluir o jogo nos 15 minutos iniciais, mas depois parou. Faltou aos cariocas explorar jogadas de velocidade no mano a mano. Assim, as tentativas de mandar a bola na área não surtiram efeito. O Bragantino, por outro lado, girou a bola para cansar os cariocas e quando não teve a posse, aguardou o Cruz-Maltino em seu campo, apostando nos contragolpes. Sem reagir no placar, o Vasco ficou completamente apático, e Léo Jardim quase entregou o terceiro gol na área. Diniz colocou Alex Teixeira e Adson, mas o panorama não mudou.

VASCO 0X2 RED BULL BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 11ª Rodada

Data: 31/5/2025

Público: 14.945 presentes

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Guilherme Lopes, 2’/1ºT (0-1); Pitta, 33’/1ºT (0-2)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 44’/2ºT) , João Victor, Lucas Freitas (Adson, 34’/2ºT) e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho, intervalo), Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Alex Teixeira, 34’/2ºT); Nuno Moreira (Loide Augusto, 45’/2ºT), Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Eduardo Santos, Juninho Capixaba e Guilherme Lopes (Nathan Mendes, 23’/2ºT); Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes, 8’/2ºT) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Fabinho, 8’/2ºT) , Vinicinho (Palacios, 19’/2ºT) e Isidro Pitta (Thiago Borbas, 23’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões Amarelos: Paulo Henrique (VAS); Cleiton, Palacios (RBB)