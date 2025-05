Torcidas de Inter de Milão e PSG vivem clima de festa em Munique

Enfim, chegou o tão aguardado momento: PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (horário de Brasília), na final da Champions League 2024/25. Por isso, as ruas de Munique foram tomadas pelas torcidas dos dois clubes desde as primeiras horas do dia, especialmente nos arredores da Allianz Arena, palco do confronto e casa do Bayern de Munique.

Além disso, as torcidas se concentraram na Marienplatz, principal praça e ponto turístico da cidade. O local é célebre por sediar eventos públicos, manifestações culturais e celebrações esportivas, como, por exemplo, os títulos do Bayern. Desse modo, o clima de festa já tomou conta da cidade muito antes do apito inicial.