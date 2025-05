Santos x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos, o Santos precisa vencer para sair da incômoda 18ª posição deste Brasileirão. O Peixe precisa mais do que nunca de Neymar, que vive indefinição em relação ao futuro na Vila Belmiro. O craque, recuperado recentemente de uma lesão, pode, enfim, retornar à equipe titular em um embate oficial. Contra o CRB, pela Copa do Brasil, e Vitória, pelo BR-2025, o camisa 10 saiu do banco de reservas. Mas, no amistoso diante do RB Leipzig (ALE), ele começou entre os 11.

Outra novidade no Alvinegro Praiano pode ser o zagueiro Zé Ivaldo. O defensor cumpriu suspensão na última jornada e pode ganhar a vaga de Basso.

Como chega o Botafogo?

Na semana, o Botafogo tirou um peso das costas ao superar a Universidade de Chile por 1 a 0 e passar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Agora, no entanto, o time do técnico Renato Paiva precisa focar no Brasileirão para melhorar sua condição no torneio nacional. O time soma 12 pontos, mas tem um jogo a menos. Cumpre, assim, este “débito”, na quarta-feira (4), contra o Ceará, no Estádio Nilton Santos.

Sobre a equipe que vai a campo, o técnico Renato Paiva não poderá contar com Bastos e Martins, os dois no departamento médico. O comandante lusitano não poderá repetir a equipe que triunfou sobre os chilenos, pois Cuiabano, Savarino e Barboza, após atuarem no sacrifício contra a La U, devem ser preservados. A maior novidade pode ser o retorno de David Ricardo na zaga.

Onde assistir

Globo (Tv aberta) e Premiere (pay-per-view) transmitem o embate.