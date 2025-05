Roberto Assaf: PSG passa o rodo e é, enfim, o campeão da Europa

Raras vezes foi possível anotar no futebol vitória tão indiscutível como a do PSG neste 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final da Champions

Foi o sétimo título do espanhol Luis Enrique à frente do PSG, desde que chegou a Paris, em meados de 2023. Ganhou antes o Francês em 2023/24 e 2024/25, a Copa da França em 2024 e 2025, e a Supercopa da França, em 2023 e 2025.

O PSG conquistou enfim o título inédito da Liga dos Campeões da Europa, ao massacrar a Internazionale: enfiou 5 a 0, na final em Munique . Um resultado – acredite – até pequeno para a superioridade que mostrou na Alemanha diante de um rival gigante na história. Mas que não fez absolutamente nada que justificasse a sua presença na decisão. O time francês, que esteve próximo da eliminação do torneio de 2025. Contudo, soube virar a chave para derrotar a equipe, que na estatística, apresentava melhor retrospecto. Desiré Doué, de 19 anos, com dois gols, e atuação de gala, não tomou conhecimento da squadra milanesa.

Inter de Milão fechada e PSG dando recital

A Internazionale optou por um jogo defensivo, com três zagueiros, apostando em contra-ataques, que não conseguia acertar, e o PSG, com a posse da bola, pressionou e marcou dois gols com rapidez. Aos 11 minutos, após troca de passes que desnorteou a equipe italiana, Desiré Doué encontrou o lateral Achraf, que sozinho na área, completou: 1 a 0. Aos 20, o time francês aproveitou o espaço deixado, em breve ocasião, pelo adversário, para ampliar em rápido contra-ataque, após Ousmane Dembelé levantar para Desiré Doué bater para fazer 2 a 0. A Internazionale, sem opção, tentou reagir, mas esbarrou na marcação correta do PSG, e chegou ao intervalo sem ameaçá-lo.

Vale destacar que Ousmane Dembelé, aos 36, ainda desperdiçou uma oportunidade sob a trave, que praticamente liquidaria a squadra nerazurri. Restava aguardar o planejamento que Simone Inzaghi apresentaria na etapa derradeira. Afinal, precisava encarar a boa vantagem que o time de Luis Henrique construiu com alguma facilidade.

No segundo tempo, a goleada impiedosa

Mas o fato é que o técnico italiano sequer promoveu modificações no intervalo. E o que a Internazionale obteve foi única e exclusivamente por conta da estratégia do PSG. O time parisiense recuou cautelosamente. Assim, ofereceu terreno para o adversário sonhar com pelo menos um golzinho que pudesse assustar.

Aos 17 minutos, a equipe de Milão desfez o 3-5-2, tentou de sair de trás no desespero, com duas substituições. E a equipe francesa, em noite iluminada, aproveitou as circunstâncias favoráveis para enfiar mais dois gols. Um com Desiré Doué aos 18 e outro Khvicha Kvaratskhelia aos 27. Aos 41. Senny Mayulu fez 5 a 0, para humilhar de vez a trágica atuação dos nerazurri em Munique.