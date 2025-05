Patrocinadora do Flamengo volta a ser suspensa pelo Governo

Empresas não entregaram relatórios de segurança e tiveram as operações interrompidas no território nacional

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda voltou a suspender a Pixbet e Flabet, patrocinadoras do Flamengo. Os patrocinadores conseguiram a liberação oficial para operar em território nacional, no entanto, não entregou os relatórios de seguranças exigidos pelo Governo. Dessa forma, as casas de apostas tiveram as operações interrompidas.

“A ausência dos relatórios afeta a segurança dos apostadores e da economia popular, o combate à lavagem de dinheiro e a arrecadação de tributos e contribuições”, explicou a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).