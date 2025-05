Os estrategistas da final da Champions

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um ano antes, Enrique havia assumido a Seleção da Espanha, após a Copa do Mundo de 2018. Se afastou por conta dos problemas familiares e voltou no final de 2019. Disputou a Eurocopa e a Copa do Mundo, na qual não conseguiu sucesso e viu duas eliminações nos pênaltis em ambas as competições.

Em busca de reconquistar o brilho no futebol, Luis Enrique atracou em Paris. Ao contrário do Barça, onde trabalhou com Messi, Suárez e Neymar, o treinador chega no PSG após as saídas do argentino e do brasileiro. A grande estrela era Mbappé, que partiu para o Real Madrid após uma derrota na semifinal da Champions.

Entretanto, sem estrelas globais, o treinador conseguiu encaixar o seu jogo. Demorou um pouco, já que venceu apenas um jogo nas cinco primeiras partidas da Champions. Porém, a virada de ano, com a chegada de Kvaratskhelia mudou os ares parisienses. O PSG cresceu, Dembélé se tornou o astro ausente e aos poucos as barreiras foram derrubadas.

Com três vitórias seguidas, avançou direto para os playoffs. Eliminou primeiro o Brest, e depois virou rei da Inglaterra, passando por Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Agora, em Munique, tenta coroar o seu retorno aos brilhos do futebol, em homenagem a sua amada filha, da qual nunca se esqueceu.