Olympique de Marselha venceu a única final de Champions entre franceses e italianos

Final contra o Milan, em 1993, ocorreu na mesma cidade em que PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31). / Crédito: Jogada 10

O confronto entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão deste sábado, válido pela final da Liga dos Campeões 2024/2025, marcará apenas a segunda ocasião em que franceses e italianos se enfrentam na principal competição interclubes do futebol mundial. Em 26 de maio de 1993, o Olympique de Marselha alcançou o maior feito da história do futebol francês ao vencer o Milan por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões da UEFA. A partida, aliás, ocorreu na mesma cidade de Munique, só que no Olympiastadion. O gol histórico, marcado de cabeça pelo zagueiro Basile Boli, garantiu ao clube marselhês o título inédito e fez do OM o primeiro – e até hoje único – clube francês a conquistar o principal torneio europeu de clubes. A edição de 1992/93, inclusive, foi a primeira com o nome oficial de “Liga dos Campeões”, substituindo a antiga “Taça dos Clubes Campeões Europeus”, e introduzindo uma fase de grupos antes da decisão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O caminho até a final O Olympique de Marselha, treinado pelo experiente belga Raymond Goethals, em resumo, teve uma campanha sólida. Começou eliminando o Glentoran da Irlanda do Norte com um agregado de 8 a 0, e depois passou pelo Dínamo de Bucareste com dois triunfos. Na fase de grupos, enfrentou Rangers, Club Brugge e CSKA Moscou, terminando na liderança do Grupo A, com três vitórias e três empates. O Milan, comandado por Fabio Capello, em suma, vinha de uma campanha impecável. Eliminou o Olimpija Ljubljana (7–0 no agregado) e o Slovan Bratislava (5–0), antes de vencer todos os seis jogos na fase de grupos contra Porto, PSV Eindhoven e IFK Göteborg. A equipe italiana chegava como ampla favorita, embalada por um elenco estrelado. A grande final No palco alemão do Olympiastadion, em Munique, 64.400 espectadores presenciaram uma final muito equilibrada. O Milan controlava mais a posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar a defesa francesa. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o meio-campista ganês Abedi Pelé cobrou escanteio e Basile Boli cabeceou com precisão, vencendo o goleiro Rossi. Na segunda etapa, os italianos pressionaram, mas o Marselha resistiu bem, sustentando o placar até o apito final. A vitória, dessa forma, deu à França seu primeiro título europeu de clubes, encerrando décadas de tentativas frustradas.

Escalações Olympique de Marselha:

Barthez; Angloma (Durand), Boli, Desailly, Di Meco; Eydelie, Deschamps (capitão), Sauzée; Abedi Pelé; Völler (Thomas), Boksic.

Técnico: Raymond Goethals. Milan:

Rossi; Tassotti, Costacurta, Baresi (capitão), Maldini; Donadoni (Papin), Albertini, Rijkaard, Lentini; Van Basten (Eranio), Massaro.

Técnico: Fabio Capello. O último ato de Van Basten A final de 1993 também marcou o último jogo oficial de Marco van Basten. O craque holandês, então com 28 anos, sofreu com lesões crônicas no tornozelo e precisou ser substituído aos 86 minutos. Após longas tentativas de recuperação, Van Basten, afinal, anunciou sua aposentadoria em 1995.

Escândalo extracampo e consequências Apesar do feito histórico, o título europeu foi rapidamente ofuscado por um escândalo de suborno no Campeonato Francês. O presidente do clube, Bernard Tapie, foi acusado de tentar comprar jogadores do Valenciennes para facilitar a vitória do OM em jogo válido pela liga local, às vésperas da final europeia. Como punição, o Marselha foi rebaixado para a segunda divisão francesa e proibido de disputar a Liga dos Campeões e a Supercopa da UEFA da temporada seguinte. No entanto, o título europeu foi mantido, já que o escândalo não envolveu diretamente partidas da competição continental. Clubes franceses em finais da Liga dos Campeões da UEFA Até 2025, clubes franceses chegaram à final da principal competição europeia de clubes em oito ocasiões. Apenas o Olympique de Marselha, por fim, conseguiu levantar o troféu:

1955–56 – Stade de Reims 3×4 Real Madrid 1958–59 – Stade de Reims 0×2 Real Madrid 1975–76 – Saint-Étienne 0×1 Bayern de Munique