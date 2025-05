Nike abre o jogo e afirma o desejo de ampliar o contrato com o Corinthians

Empresa norte-americana vê o assédio da Adidas sobre o Timão crescer e quer ampliar o vínculo com o clube por mais anos / Crédito: Jogada 10

As conversas entre Corinthians e Adidas para um possível acordo de fornecimento de material esportivo não caíram bem na Nike, atual patrocinadora do Timão. Por meio de uma nota oficial, a empresa norte-americana relembrou os casos de sucesso da parceria com o clube paulista.

A Nike reiterou o desejo de manter o vínculo com o Corinthians, relembrando diversas campanhas feitas com a equipe do Parque São Jorge. Na última sexta-feira (30), houve uma reunião entre a diretoria e executivos da Nike no Brasil. O encontro serviu para alinhavar uma possível extensão de contrato em meio às conversas com a Adidas. O objetivo da reunião foi ouvir a Nike antes de qualquer tipo de avanço nas negociações com a Adidas, que está impedida de negociar com o clube paulista por conta de cláusulas contratuais com a Nike. O contrato com a Nike, de acordo com os balanços financeiros do Timão, é válido até dezembro deste ano. Contudo, no fim de 2024, a empresa acionou uma cláusula de renovação automática ampliando o vínculo unilateralmente até 2029. A gestão anterior, todavia, contestou a validade desta extensão e considerava que havia brechas legais para finalizar a parceria.

Proposta da Adidas para o Corinthians é de R$ 1 bilhão A oferta da Adidas é de cerca de R$ 1 bilhão, contando aporte financeiro, fornecimento de material esportivo e um adiantamento de R$ 100 milhões em luvas no ato da assinatura do contrato. Caso o Corinthians mude de patrocinadora, ele entrará em um seleto grupo de clubes da empresa, composto por Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique, Juventus, Arsenal e Manchester United. Veja o comunicado oficial da Nike “Há mais de duas décadas, a Nike mantém com orgulho uma das parcerias mais duradouras e bem-sucedidas do futebol brasileiro com o Sport Club Corinthians Paulista.

Ao lado da apaixonada Fiel Torcida, a Nike comemorou títulos, lançou campanhas icônicas, apresentou camisas inovadoras e ajudou a elevar a identidade do clube dentro e fora de campo. “Temos orgulho da parceria que já dura mais de 20 anos — uma relação construída a partir de valores compartilhados e uma conexão profunda com a apaixonada torcida do clube”, afirma Doug Bowles, Vice-Presidente e Gerente Geral da Nike para a América Latina. “Estamos encorajados pela abertura ao diálogo da nova gestão e preparados para retomar as conversas sobre estender esse legado para além de 2029, garantindo que a parceria continue sendo benéfica para ambos os lados.”