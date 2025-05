Neymar leva ‘susto’ e fica fora de treino do Santos, mas deve enfrentar o Botafogo

Poupado devido a uma entorse sofrida no treino da última sexta, camisa 10 passa por reavaliação médica e tem boas chances de jogar no domingo

O Santos concluiu sua preparação para o duelo de domingo (1º) contra o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem Neymar. Neste sábado (31), no CT Rei Pelé, o técnico Cléber Xavier optou por poupar o meia-atacante em razão de uma entorse no treino da última sexta. Ele passou por reavaliação médica no Peixe e deve estar à disposição para enfrentar a equipe carioca.

O camisa 10 atuou por 45 minutos na derrota por 3 a 1 para o RB Leipzig em amistoso no meio de semana e disse que estava melhor após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.