Luciano resume nova derrota do São Paulo: ‘Desatenção total’

São Paulo perde para o Bahia por 2 a 1, conhece segunda derrota consecutiva no Brasileirão e se aproxima do Z4

Autor do gol do São Paulo na derrota sobre o Bahia por 2 a 1, o atacante Luciano resumiu mais um revés do Tricolor no Brasileirão como “desatenção”. O camisa 10 afirmou que o time foi para o intervalo no 0 a 0 e que pontuou no vestiário a necessidade de não perder o foco, o que acabou não aconteceu.

Com o resultado, o São Paulo caiu para 13º lugar no Brasileirão, com 12 pontos e três derrotas nos últimos quatro jogos. O primeiro da zona de rebaixamento é o Vitória, com três pontos a menos. O Leão, aliás, ainda jogará na rodada. Assim, o time de Luciano ainda pode perder mais posições ao longo deste final de semana.

Por outro lado, o Tricolor agora celebra uma pausa significativa para tentar esvaziar o departamento médico, já que só joga contra o Vasco no dia 12 de junho, às 21h30, no Morumbis. Vale lembrar que são oito jogadores com problemas físicos: Luiz Gustavo, Ruan Tressoldi, Marcos Antônio, Calleri, Igor Vinícius, Oscar, Lucas Moura e Ferreira, além dos suspensos Alisson e André Silva. Inclusive, o técnico Zubeldía também cumpriu suspensão. Assim, o time foi comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas.

