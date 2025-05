Internacional x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Os dois times vêm de resultados recentes favoráveis. A partida será a última do Fluminense antes da viagem para a disputa do Mundial / Crédito: Jogada 10

O Internacional recebe o Fluminense neste domingo, às 20h30, pela 11ª rodada do Brasileirão 2025, no estádio Beira-Rio. Colorados somam 11 pontos e ocupam a 14ª colocação na tabela de classificação. Por outro lado, o Tricolor tem 17 e está em 5º no Campeonato. Os dois times vêm de resultados recentes favoráveis. A partida será a última do Fluminense antes da viagem para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Onde assistir A transmissão ficará a cargo do Sportv e do Premiere. Como chega o Internacional Classificado para as oitavas de final da Libertadores e se recuprerando na tabela do Campeonato Brasileiro, o Inter promete carimbar o passaporte do Fluminense, que fará sua última partida no Brasil antes de viajar para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O time colorado engatou uma invencibilidade de cinco jogos na temporada. Nos três triunfos, dois pela Libertadores e um pela Copa do Brasil, segundo o "Sofascore", o aproveitamento foi superior a 73%. Além disso, houve uma melhora criativa e ofensiva do Internacional, com nove gols marcados. Até porque o time conseguiu criar 19 grandes chances. Como chega o Fluminense O jogo ser contra um "Internacional" faz muito sentido para o Fluminense, que vai para a disputa do Super Mundial de Clubes. Após "cumprir todas as metas" até aqui, o Tricolor joga contra o Inter pela última vez antes de viajar para os Estados Unidos.