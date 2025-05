Ex-vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz é anunciado como executivo do Remo

Responsável pela montagem do time supervitorioso de 2019 sob o comando de Jorge Jesus, dirigente terá desafio à frente do clube paraense

Pelo Rubro-Negro, Braz faturou 12 troféus ao todo. Mas ele se despediu do clube carioca no fim de 2024, quando Rodolfo Landim, então presidente e candidato à reeleição, perdeu a disputa presidencial para Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

O Remo anunciou, neste sábado (31), a contratação de Marcos Braz, ex-Flamengo, para assumir o cargo de executivo de futebol. Nome forte do clube carioca entre 2018 e 2024, o dirigente esteve à frente da montagem do time supervitorioso de 2019 que teve Jorge Jesus como treinador. Naquele ano, foram cinco títulos em um período de cerca de seis meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, o dirigente se vê motivado com o desafio de trabalhar no Remo, que faz grande temporada. Campeão paraense diante do arquirrival Paysandu na final, o time do Norte do País ocupa uma surpreendente terceira colocação na Série B do Brasileiro. o Leão soma 17 pontos, três a menos do que o líder Goiás.

“Marcos Braz é o novo executivo de futebol do Clube do Remo. Com ampla experiência no cenário nacional, ele chega para somar na construção do nosso projeto dentro e fora de campo. Seja bem-vindo ao Rei da Amazônia!”, diz o anúncio oficial do Remo nas redes sociais.

O Remo entra em campo neste domingo (1°), quando visita o CRB no Rei Pelé, em Maceió (AL). O jogo será às 18h (de Brasília).