Ex-presidente da Inter de Milão morre horas antes da final da Champions

Ernesto Pellegrini, ex-presidente da Inter de Milão, faleceu na manhã deste sábado (31), aos 84 anos, em Milão. O clube confirmou a notícia poucas horas antes da final da Liga dos Campeões, na qual a equipe italiana enfrentará o Paris Saint-Germain, em Munique. Empresário bem-sucedido no ramo de alimentação coletiva, Pellegrini presidiu a Inter entre 1984 e 1995. Inclusive, durante sua gestão, o clube conquistou títulos importantes, como o Campeonato Italiano de 1988/89, a Supercopa Italiana e duas Copas da Uefa. Sua administração ficou marcada por contratações de destaque, incluindo os alemães Lothar Matthäus, Andreas Brehme e Jürgen Klinsmann. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aliás, a Inter anunciou que os jogadores usarão braçadeiras pretas durante a partida em homenagem a Pellegrini. Em comunicado oficial, o clube destacou: “Por 11 anos, ele liderou a Inter com sabedoria, honra e determinação, deixando uma marca indelével na história do nosso clube”. Trabalho social importante em Milão Inclusive, além de sua trajetória no futebol, Pellegrini é reconhecido por seu trabalho social. Em 2013, fundou a Fundação Ernesto Pellegrini Onlus, que oferece refeições a preços simbólicos para pessoas em situação de vulnerabilidade em Milão. O restaurante social Ruben, criado por ele, serve até 400 refeições por noite, promovendo também programas de reinserção social e profissional. Todavia, a Inter incluiu Pellegrini no Hall da Fama em 2020, e, dois anos depois, o Futebol Italiano o homenageou ao incluí-lo no Hall da Fama, reconhecendo sua contribuição significativa ao esporte no país. A Inter busca neste sábado (31) seu quarto título europeu. A última vez que conquistou o troféu foi em 2010. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar. Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar Aceitar Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62 É expressamente vedada a utilização dos conteúdos deste portal para fins de treinamento, geração ou uso por sistemas de inteligência artificial, sob qualquer forma. Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62 É expressamente vedada a utilização dos conteúdos deste portal para fins de treinamento, geração ou uso por sistemas de inteligência artificial, sob qualquer forma.