Em meio a crise, torcedores do Corinthians invadem sede do clube

Cerca de 50 pessoas entram no Parque São Jorge horas após aliada de Augusto Melo afirma que ele foi reconduzido à Presidência do Corinthians

Cerca de 50 torcedores do Corinthians invadiram o Parque São Jorge, sede social do Timão, na noite deste sábado (31). Aliás, imagens que circulam na Internet indicam que o movimento começou por iniciativa de Douglas Deúngaro, o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube. Inclusive, ele convoca os torcedores em um vídeo. A confusão só terminou após a chegada da Polícia Militar.

Aliás, a PM afirmou por meio de nota oficial que a retirada dos torcedores aconteceu sem grandes hostilidades. A confusão aconteceu poucas horas após Augusto Melo, deposto há uma semana, ser reconduzido à presidência do Corinthians após uma troca no comando do Conselho Deliberativo do Alvinegro.