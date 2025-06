Cuberas admite começo ruim do São Paulo no Brasileirão

Auxiliar de Zubeldía cita alto número de lesionados (oito no momento) como um dos motivos por início indesejável, com apenas duas vitórias

Após a derrota do São Paulo para o Bahia por 2 a 1, a terceira nos últimos quatro jogos, o auxiliar Maxi Cuberas reconheceu que o início do Tricolor deixa a desejar neste início. São 14 pontos e apenas duas vitórias em 11 jogos, o que deixa o time perto da zona de rebaixamento. No entanto, ele assegurou que o elenco trabalhará duro para contornar a situação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cuberas e Zubeldía, por outro lado, agora comemoram um largo período sem jogos, o que será importante para diminuir o DM. São oito jogadores lesionados: Luiz Gustavo, Ruan Tressoldi, Marcos Antônio, Calleri, Igor Vinícius, Oscar, Lucas Moura e Ferreira. Além disso, Alisson e André Silva voltam contra o Vasco, dia 12, no Morumbis, após terem cumprido suspensão contra o Bahia.

“Como disse, estamos curtos de elenco, somado a muitos jogadores machucados. Eram 12 jovens de Cotia, alguns começaram jogando e outros entraram. Por isso, digo que o time está entregando ao máximo com essas dificuldades. Estamos competindo com times fortes. Obviamente é difícil. Os jogadores, a diretoria e nós da comissão não buscamos desculpas, sabemos que temos que trabalhar e consolidar os jovens e focar para trabalhar no próximo jogo, tratar de ganhar, porque o torneio é uma maratona. Agora, o tempo é de recuperar muitos jogadores. Com trabalho e todos juntos, vamos conseguir os triunfos”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.