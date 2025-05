Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo de líderes do Campeonato Brasileiro neste domingo (1º), no estádio do Mineirão / Crédito: Jogada 10

Cruzeiro e Palmeiras fazem um duelo valendo a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo (1º). As equipes se enfrentam no Mineirão, às 19h30, pela décima primeira rodada do torneio de pontos corridos. O Verdão lidera a competição com 22 pontos e vem empolgado após golear o Sporting Cristal, pela Libertadores. Já a Raposa está na terceira colocação, com 20 pontos somados e descansou seus titulares no meio de semana, ao mandar um time reserva contra o Santa Fé, na Sul-Americana.