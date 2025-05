Cruzeiro tem alteração certa no time que iniciará jogo com o Palmeiras

Mudança ocorrerá na zaga e poderá não ser a única do time de Leonardo Jardim para a partida deste domingo (1), no Mineirão

O Cruzeiro finalizou sua preparação visando o confronto direto com o Palmeiras, marcado para as 19h30 deste domingo, no Mineirão, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode, inclusive, colocar a Raposa na liderança da competição, dependendo também de outros resultados. Nesse contexto, o técnico Fernando Seabra terá de promover alteração na defesa e ainda aguarda uma definição no setor ofensivo.

Por um lado, a dúvida está relacionada à situação de Wanderson. O atacante desfalcou o time nas últimas duas partidas – contra o Fortaleza e o Unión Santa Fe – em razão de um incômodo no joelho. No entanto, embora ainda não esteja 100%, o jogador participou parcialmente dos treinos ao longo da semana. Assim, existe uma chance significativa de ele retornar à equipe titular.