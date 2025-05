Coritiba vence o Avaí e assume a segunda colocação da Série B do Brasileirão

Alex Silva e Carlos de Pena marcam os gols do triunfo por 2 a 1 sobre a equipe catarinense, em duelo disputado no Couto Pereira

O Coritiba assumiu a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (31), a equipe venceu o Avaí, no Couto Pereira, por 2 a 1. Alex Silva e Carlos de Pena marcaram os gols da vitória, com Andrey descontando para os catarinenses.

O resultado coloca o Coxa com 19 pontos, na segunda posição, atrás apenas do Goiás, com 20. O Avaí se mantém na sexta colocação, com 16.