Ceni vence, e deixa o São Paulo fica perto do Z4

Bahia de Rogério Ceni faz 2 a 1 na Arena Fonte Nova em partida que abre a 11ª rodada do Brasileirão. Técnico vence ex-clube pela 1ª vez / Crédito: Jogada 10

O São Paulo voltou a jogar mal e a perder no Brasileirão. Afinal, agora viu o Bahia fazer 2 a 1 na Arena Fonte Nova, neste sábado (31), em duelo que abriu a 11ª rodada da competição. O atacante Willian José, ex-São Paulo, marcou para os donos da casa, enquanto Luciano descontou para o Tricolor. Com o resultado, o São Paulo está em 13º lugar, com 12 pontos, apenas três a mais do que o Vitória, primeiro time do Z4. O Leão, é claro, ainda joga na rodada. Já o Bahia subiu para a quinta colocação, com 18 pontos, e diminiu a distância para o líder Palmeiras: 22.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira de Ceni O triunfo simbolizou a primeira vitória de Rogério Ceni sobre o São Paulo, na 12º tentativa, por três clubes diferentes: Bahia, Fortaleza e Flamengo. Vale lembrar, sobretudo, para os mais novos: Ceni é amplamente considerado o maior ídolo do São Paulo. O São Paulo, inclusive, entrou em campo com dez baixas. Foram oito jogadores lesionados (Luiz Gustavo, Ruan Tressoldi, Marcos Antônio, Calleri, Igor Vinícius, Oscar, Lucas Moura e Ferreira), além dos suspensos Alisson e André Silva. Inclusive, o técnico Zubeldía também cumpriu suspensão. Assim, o time foi comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas. Bahia, dominante, faz por merecer o triunfo O Bahia foi soberano no primeiro tempo, afinal, exigiu duas boas defesas de Rafael e ainda colocou uma bola na trave. A primeira grande chegada, entretanto, foi do São Paulo, aos 18, quando Luciano acionou Ryan Francisco, que invadiu a área e chutou para fora, mas com muito perigo. No entanto, o Tricolor da Bahia respondeu com Luciano Juba e Willian José, mas o goleiro Rafael impediu o gol. Aos 32, Willian José cabeceou, Rafael defendeu, mas deu rebote. Este desperdiçado por Jean Lucas, que chutou na trave. Na sobra, Pulga mandou para fora. Ainda no primeiro tempo, Caio Alexandre e Bobadilla tiveram boas chances.

O Bahia voltou do intervalo novamente dominando. Inclusive, abriu o placar aos 9, quando Erick Pulga tabelou com Jean Lucas e cruzou na medida para Willian José marcar de cabeça. Pouco depois, Pulga ficou cara a cara com Rafael, que saiu mal do gol, e viu o atacante chance inacreditável. O lance foi anulado. Pênaltis dão números finais Aos 25, Kayky driblou Sabino na área e foi derrubado por Enzo Díaz. Pênalti, portanto. Willian José converteu e ampliou para os donos da casa. O São Paulo descontou aos 39, também em penalidade, sofrida por Lucas Ferreira. Luciano anotou. BAHIA X SÃO PAULO 11ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 31/5/2025

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)