Campeão pelo PSG, Luís Henrique homenageia filha morta aos 9 anos

O título do PSG na Liga dos Campeões neste sábado (31/5) teve uma forte emoção a mais para Luís Henrique. Afinal, além da conquista inédita para o clube da capital francesa, o treinador teve a chance de dedicar a taça à sua filha Xana. A menina morreu aos 9 anos de idade, em 2o19, após uma luta contra o câncer ósseo. Desde então, Luís Henrique sempre traz a memória da filha para a sua trajetória. Assim, após a goleada do PSG sobre a Inter de Milão por 5 a 0, que garantiu a taça, ele botou uma camisa em homenagem à filha. A estampa reproduzia em forma de desenho o gesto da criança no primeiro título de Liga dos Campeões do pai, em 2015.

Na época, Luís Henrique era técnico do Barcelona, da Espanha, e seu time derrotou a Juventus por 3 a 1 faturando a taça. Foi em 6 de junho de 2015 no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. Xana entrou em campo e fincou uma bandeira no gramado, festejando a conquista do pai. Agora, esse gesto foi lembrado não apenas na camisa de Luís Henrique, mas também numa imensa bandeira que torcedores estenderam na arquibancada. Eles homenagearam o treinador com um desenho que lembrava aquele momento especial do técnico ao lado da filha.