Atlético: Cuca perde atacante e tem reunião com acionista da SAF

Rafael Menin esteve no CT neste sábado e se reuniu com o treinador e membros da diretoria de futebol do clube / Crédito: Jogada 10

O técnico Cuca ganhou um novo desfalque para o confronto contra o Ceará, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Brahian Palacios apresentou um quadro de gastroenterite e não viajou com a delegação do Atlético. A atividade deste sábado contou com a presenta de Rafael Menin, acionista da SAF do Galo.

Segundo a assesoria de imprensa do clube, Rafael Menin teve reunião com o técnico Cuca e integrantes da diretoria, como Paulo Bracks (CSO do futebol) e Victor Bagy (diretor de futebol). Na última quinta-feira (29), o Galo apenas empatou com o Cienciano, na Arena MRV. Dessa maneira, ficou na segunda colocação de seu grupo na Sul-Americana, tendo que disputar o playoff para chegar às oitavas de final da competição. O resultado, aliado a outras atuações abaixo da média, gerou críticas da torcida. Além disso, o clube convive com problemas financeiros. LEIA MAIS: Atlético atrasa direitos de imagem e premiações do elenco Além de Brahian Palacios, Cuca não terá o lateral-esquerdo Guilherme Arana (lesão na coxa direita) e os atacantes Tomás Cuello (coxa direita), Cadu (joelho direito) e Caio Maia (joelho direito).