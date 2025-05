Arias foi convocado e jogará as próximas rodadas das Eliminatórias pela Colômbia

O jogador do Fluminense está na lista anunciada pelo técnico Néstor Lorenzo nesta quinta-feira (29/05) para as partidas contra Peru e Argentina

O meia-atacante Jhon Arias foi convocado para defender a Colômbia nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O nome do jogador do Fluminense está na lista anunciada pelo técnico Néstor Lorenzo nesta quinta-feira (29/05) para as partidas contra Peru e Argentina.

Assim, o primeiro desafio da seleção colombiana na próxima Data FIFA será no dia 6 de junho (sexta-feira), às 17h30, contra o Peru, no Metropolitano Barranquilla. Depois, a equipe joga em casa, contra a Argentina. O duelo será no dia 10/06 (terça-feira), às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.