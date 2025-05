Antony se despede do Betis e agradece aos torcedores: ‘Com vocês, voltei a sorrir’

Antony utilizou as redes sociais para se despedir do Betis, clube que abriu as portas para o atacante no início do ano. Em baixa no Manchester United, o atacante reencontrou o bom futebol na Espanha e integra a primeira lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo em junho.

Emprestado pelo clube inglês, com quem tem contrato até junho de 2027, Antony virou peça fundamental do técnico Manuel Pellegrini no Betis.