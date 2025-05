Zico destaca que ideias de Ancelotti se ‘encaixam bem no futebol brasileiro’

Ídolo do Flamengo apoia técnico italiano no comando da Seleção Brasileira: 'Brasil pode se tornar um dos candidatos ao título'

Ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira, Zico destacou a contratação de Ancelotti para o comando técnico da Seleção Brasileira. Ele acredita que o italiano é o nome certo para liderar a seleção canarinha de volta ao topo por conta de sua experiência no futebol. Além disso, pontuou que o treinador sempre procurar extrair o melhor dos atletas dentro de campo.

“Ancelotti jogou com jogadores brasileiros, foi um técnico campeão com jogadores brasileiros em vários times e sempre elogiou os jogadores brasileiros e os colocou em posição de ajudá-lo”, disse Zico à ‘AFP’ no Japão.