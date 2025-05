Vasco x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lados opostos na classificação, Vasco e Red Bull Bragantino medem forças, neste sábado (31), às 21h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca tenta se recuperar da derrota no clássico para o Fluminense e conta com o apoio da torcida em São Januário para tentar dar um salto na tabela.

Afinal, o Cruz-Maltino, no momento, soma 10 pontos e ocupa a 15ª colocação. O Massa Bruta, por sua vez, ocupa a quarta posição (zona de classificação direta para a próxima Libertadores), com 20. O time de Bragança Paulista vive ótima fase na temporada e pode dormir na liderança caso vença o confronto.

Onde assistir

O confronto deste sábado (31) terá a transmissão do SporTV (TV fechada) e dos canais Premiere.

Como chega o Vasco

Para se recuperar no Brasileirão, Diniz poderá contar com o retorno de Coutinho, que não atuou diante do Fluminense, pois estava suspenso (cartão vermelho). Por outro lado, David e Estrella seguem fora de combate em virtude de suas respectivas lesões. Além disso, o clube carioca liberou Payet para resolver problemas particulares na França. Vale lembrar que o meia se recuperava de uma lesão no ligamento colateral do joelho direito. Hugo Moura e Luiz Gustavo estão suspensos e existe a chance de Jair pintar entre os titulares novamente.

Como chega o Bragantino

O técnico Fernando Seabra não poderá contar com Agustin Sant’Anna (lesão na coxa direita), Douglas Mendes (lesão na coxa direita), Fernando (tendinite patelar no joelho esquerdo) e Henry Mosquera (lesão muscular na coxa direita). Afinal, esse quarteto segue no departamento médico. Por fim, zagueiro Guzmán, que recebeu o terceiro amarelo contra o Juventude na última rodada, e o atacante Lucas Barbosa, que foi expulso, também são desfalques.

VASCO x BRAGANTINO

Brasileirão-2025 – 11ª rodada

Data e horário: sábado, 31/05/2025, às 21h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)