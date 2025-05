São Paulo recebe oferta de clube russo por Matheus Alves

O CSKA, da Rússia, sinalizou com uma oferta milionária para contratar o meia Matheus Alves, do São Paulo. Os valores apresentados pelo time russo giram na casa dos 8 milhões de euros (R$ 51,5 milhões). Contudo, o Tricolor, apesar de precisar aumentar seu caixa, não se animou tanto com a oferta. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Uol’ e confirmada pelo J10 .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Isso porque a diretoria vê o jogador em alta por causa da última sequência de jogos e considerou o valor abaixo. O São Paulo acredita que uma oferta ainda mais vantajosa pode chegar nos próximos meses. Assim, o clube russo ainda não decidiu se vai manter a investida ou desistir do garoto.

Além disso, o Tricolor entende que Matheus Alves pode se valorizar ainda mais após a disputa do Mundial Sub-20. Neste mês, ele foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para os três amistosos da seleção brasileira da categoria no Cairo, no Egito e deve estar na lista para a Copa do Mundo que acontece entre setembro e outubro.

Matheus Alves foi um dos grandes destaques do São Paulo na campanha que terminou com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste ano. As boas atuações fizeram com que ele subisse para o profissional com Zubeldía. Com a forte onda de lesões que afetou o time nos últimos meses, o garoto chegou inclusive a engatar uma sequência no time titular, desbancando Luciano.

Até aqui, são 15 jogos no time profissional, nenhum gol e duas assistências. Ele deve seguir sendo opção para Zubeldía pelo menos até o final da temporada.