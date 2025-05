São Paulo exige presença de Bobadilla na Polícia Civil por caso de xenofobia

Embora tenha sido intimado, o jogador não apareceu para prestar depoimento à DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva). O caso começou após a partida da Libertadores, realizada na última terça-feira (27). Durante o jogo, Miguel Navarro, do Talleres, acusou Bobadilla de xenofobia. Segundo o lateral, o volante do São Paulo disse: “venezuelano morto de fome”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em resposta, os advogados de Bobadilla, indicados pelo clube, protocolaram um pedido de adiamento. O delegado Rodrigo Correa Baptista aceitou o requerimento e enfatizou a necessidade de ouvir o jogador.

“Esperamos que ele compareça. Também solicitamos ao São Paulo as imagens da partida. A partir disso, vamos confrontar todas as informações, inclusive as que ainda chegarão. Precisamos verificar se outros jogadores estavam próximos de Navarro e Bobadilla no momento do suposto insulto. Além disso, pretendemos ouvir outras testemunhas” explicou o advogado.

O advogado do atleta também comentou o andamento da investigação.

“Navarro já prestou depoimento. Ele afirmou que ouviu a frase em espanhol. Duas testemunhas confirmaram essa versão. O árbitro informou que não presenciou o momento exato, apenas cenas anteriores e posteriores. Já os policiais militares que estavam em campo também falaram com a delegacia. Agora, precisamos ouvir Bobadilla e confrontar seu relato com o que já foi registrado no inquérito”, concluiu.