Santos pode ter Neymar entre os titulares contra o Botafogo

O Santos segue focado em se recuperar no Brasileirão. Afinal, o Peixe ocupa o 18º lugar e tenta reduzir o prejuízo antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. Dessa forma, o técnico Cleber Xavier comandou um treino tático nesta sexta-feira (30), no CT Rei Pelé, e ganhou boas notícias, como o retorno do volante João Schmidt e a evolução de Neymar.

Titular no amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha, Neymar atuou por 45 minutos e garantiu que se sentiu bem. Contudo, ainda está longe de ter condições de atuar por 90 minutos. O craque, no entanto, participou normalmente do treino tático e aumentou as chances de ser titular contra o Botafogo.