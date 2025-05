Santos lança uniforme em homenagem a Neymar

Alguns detalhes fazem menção ao camisa 10, como a frase “Eu vou, mas… eu volto!”, inserida pela Umbro na parte posterior da camisa. A grafia e a pontuação são iguais à utilizada pelo jogador em uma parede do CT Rei Pelé, quando ele deixou a Vila Belmiro para defender o Barcelona, em 2013. Além disso, a gola é polo, do jeito que Neymar gostava de atuar quando jovem.

E as homenagens não param por aí. Na barra frontal, a camisa conta com um patch, que traz uma coroa com a palavra “príncipe”, como Neymar passou a ser chamado no clube. A grafia tem as letras “P”, que forma de maneira subliminar o número 10, e “N”.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que a camisa azul turquesa tem um simbolismo grande, tanto para o Santos como para o jogador.

“Tem um grande simbolismo tanto para o clube como para Neymar. Nesse momento em que ele retorna ao time, a iniciativa é extremamente positiva, valorizando a marca Santos e um atleta que fez e fará história na equipe que o revelou para mundo. O mercado exige sempre novidades, temos certeza de que, mais uma vez, a aceitação será grande e imediata”.