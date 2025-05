Santos avança por Alexandre Mattos, CEO de futebol do Cruzeiro

Depois de muitas conversas, o Santos avançou para a contratação de Alexandre Mattos, CEO de futebol do Cruzeiro. O Peixe acredita que pode chegar a um acordo rapidamente. A expectativa é anunciar o substituto de Pedro Martins na próxima semana. O CEO, afinal, pediu demissão do Santos nessa semana. A informação é do “Uol”.

O Santos entende que Mattos tem o perfil necessário para assumir a função no clube neste momento conturbado. A postura firme e a boa atuação no mercado da bola são características desejadas. Alexandre Mattos tem contrato longo e multa rescisória no Cruzeiro, porém, não vê a rescisão difícil. No entanto, a diretoria paulista não quer pagar pela liberação do dirigente.