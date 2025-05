Real Madrid avalia empréstimo de Endrick, e Chelsea aparece como opção

Jovem atacante pode formar dupla de ataque com Estevão em Londres, enquanto clube italiano também aparece como possível destino

A primeira temporada de Endrick no Real Madrid teve poucos minutos em campo. O jovem atacante brasileiro encontrou dificuldades para ganhar espaço e mostrar seu potencial sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Dessa maneira, segundo informações do jornal ‘Marca’, o clube avalia a possibilidade de emprestá-lo para que ele tenha mais tempo de jogo e possa evoluir.

