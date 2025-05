Ramon Menezes analisa ‘grupo da morte’ da Seleção no Mundial Sub-20

“Realmente, caímos num grupo com seleções de enfrentamento difícil. Quanto ao México, tivemos a oportunidade de realizar dois jogos contra eles no ano passado. Conhecemos bem. A Espanha tem tradição e qualidade indiscutível. E o futebol de Marrocos vem crescendo muito, não só no profissional como também na base. É a segunda vez seguida que pegamos um grupo bem competitivo. No Mundial de 2023, foi assim com Itália e Nigéria. Mas confiamos muito no trabalho que vem sendo feito”, disse Ramon.

A Seleção Brasileira conheceu o seu grupo para o Campeonato Mundial Sub-20 , na última quinta-feira (29). O Brasil caiu no Grupo C e enfrentará México, Marrocos e Espanha, já considerado o “grupo da morte”. Após o sorteio, o técnico Ramon Menezes, que retornou da capital chilena nesta sexta, fez uma análise dos adversários da primeira fase.

Nos dois jogos amistosos contra o México, em 2024, a Seleção venceu por 2 a 1 e 3 a 2, em partidas em São Januário. Assim como a seleção principal, o Brasil, aliás, também lutará pelo hexacampeonato Mundial no Sub-20. O último título pela seleção aconteceu em 2011.

Neste sábado (31/05), Ramon e sua comissão técnica viajam para o Egito, onde o Brasil aproveitará a Data-Fifa paravrealizar três amistosos de preparação, todos contra seleções que também estarão no Mundial: os donos da casa, no dia 4 de junho, Arábia Saudita, dia 7, e Coreia do Sul, dia 10. Os jogadores, assim, se apresentam no Cairo, capital do Egito, na segunda-feira.

Veja os grupos do Mundial Sub-20

A – Chile, Nova Zelândia, Japão e Egito

B – Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai e Panamá

C – Brasil, México, Marrocos e Espanha

D – Itália, Austrália, Cuba e Argentina

E – EUA, Nova Caledônia, França e África do Sul

F – Colômbia, Arábia Saudita, Noruega e Nigéria