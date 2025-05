PSG x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo mais esperado do futebol europeu acontece neste sábado (31). PSG e Inter de Milão se enfrentam na final da Champions, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique. Com três títulos, os italianos vão disputar a segunda decisão do torneio nas últimas três temporadas, enquanto o time francês sonha com a conquista inédita.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Band (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).