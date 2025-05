Pentacampeão com a Seleção entra com ação contra o INSS para receber auxílio

Ex-jogador que integrou o grupo campeão mundial pela quinta vez com o Brasil solicita benefício devido a problemas no joelho esquerdo

O ex-meio-campista Vampeta, pentacampeão mundial coma Seleção Brasileira, moveu ação contra o INSS. Afinal, segundo informação do jornal “O Globo”, a movimentação do antigo volante visa obter auxílio-acidente por problemas no joelho esquerdo. Tal decisão ocorreu após a instituição previdenciária rejeitar administrativamente pedido do antigo atleta em novembro do ano passado.

A defesa de Vampeta entregou documentação que indica ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do seu joelho esquerdo, em maio de 2003. Na ocasião, a contusão exigiu que o ex-volante da Seleção passasse por intervenção cirúrgica, além do período de recuperação, em que há a inclusão de fisioterapia. Neste período, o antigo jogador precisou ficar um ano sem entrar em campo.