Para Hulk, Atlético ficou devendo muito contra o Cienciano

Hulk não escondeu a frustração com o empate do Atlético com o Cienciano nesta quinta-feira, 29/5. O resultado na Arena MRV fez o Galo terminar em segundo lugar no Grupo H da Sul-Americana, deixando a ponta e a vaga direta às oitavas para o rival peruano. Assim, os mineiros terão de jogar uma repescagem contra o Atlético Bucaramanga para seguir na competição.

“Deixamos a desejar. Ficamos devendo a partir do momento em que não conseguimos o objetivo, que é a vitória e terminar em primeiro”, disse o astro atleticano, que analisou o comportamento do time: